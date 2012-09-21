Названо лауреатів Шнобелівської премії 2012 року

Церемонія вручення Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize), яка присуджується за наукові досягнення, "які спочатку викликають сміх, а потім спонукають замислитися", відбулася в ніч на п'ятницю в Сандерс-театрі Гарвардського університету. Зазвичай "Шнобелівку" вручають у всіх нобелівських номінаціях - фізиці, хімії, медицині, літературі, економіці та боротьбі за мир. Премії також присуджуються в таких галузях, як біологія, інженерна справа і менеджмент. Крім того, для оригінальних і гідних досліджень часто створюється спеціальна тематична номінація.

За даними телеканалу, розробка Петрова, який працює в компанії SKN з наукограда Снєжинськ Челябінської області, дозволить перетворювати невикористані запаси вибухових речовин в найдрібніші алмази.

"Пані, якщо вам потрібні алмази, підійдіть до мене після церемонії. Але у вас з собою повинна бути власна вибухівка", - цитує РІА "Новости".

Серед інших лауреатів Шнобелівської премії - голландські дослідники, які отримали премію з психології за відповідь на запитання, чому Ейфелева вежа здається меншою, якщо дивлячись на неї, схилити голову ліворуч.

Чотири нейрофізики із США отримали премію за створення устаткування, що фіксує активність головного мозку мертвої риби, а британсько-американська команда вчених здобула "Шнобелівку" з фізики за пояснення причин і траєкторій руху хвоста поні.

Шнобелівська премія з літератури дісталася працівникам Рахункової палати США за складання "Звіту про звіти".

Нагороди "шнобелівським" лауреатам зазвичай урочисто вручають їх "колеги" - володарі Нобелівських премій. За даними організатора премії, журналу Annals of Improbable Research, цього року учасниками церемонії стали, зокрема, лауреат "нобелівки" з фізики 2005 Рой Глаубер, лауреат премії з економіки 2007 Ерік Маскін і лауреат премії з фізіології і медицини 2009 року Джек Шостак.