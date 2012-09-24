Українські спортсмени потрапили в ДТП у Латвії: є постраждалі

Про це з посиланням на латвійську Державну пожежно-рятувальну службу (ГПСС) повідомляє РІА Новини.

Аварія сталася на шосе Рига - Даугавпілс. Вантажний автомобіль зіткнувся з автобусом, який прямував з Риги до Львова. В автобусі перебували 27 спортсменів у віці від 14 до 17 років, які поверталися зі змагань з Естонії в Україну. Усі постраждалі доставлені в лікарні. За фактом ДТП ведеться розслідування.