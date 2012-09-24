Українські спортсмени потрапили в ДТП у Латвії: є постраждалі
08:18, 24 вересня 2012Разное
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Вісімнадцять осіб, більшість з яких громадяни України, постраждали в ДТП в Латвії в ніч на понеділок.
Аварія сталася на шосе Рига - Даугавпілс
Про це з посиланням на латвійську Державну пожежно-рятувальну службу (ГПСС) повідомляє РІА Новини.
Аварія сталася на шосе Рига - Даугавпілс. Вантажний автомобіль зіткнувся з автобусом, який прямував з Риги до Львова. В автобусі перебували 27 спортсменів у віці від 14 до 17 років, які поверталися зі змагань з Естонії в Україну. Усі постраждалі доставлені в лікарні. За фактом ДТП ведеться розслідування.
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