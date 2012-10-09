Літак Одеса - Москва довелося посадити в Києві
Пасажирський Boeing-737, який прямував з Одеси до Москви, зробив вимушену посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" через неполадки у двигуні, повідомляє МНС.
"Поломка гідропомпи в правому двигуні. Літак благополучно здійснив посадку о 19.05, ніхто не постраждав", - сказав старший оперативний черговий координаційного центру авіаційних робіт з пошуку і рятування Валерій Сухаренко.
У прес-службі ГУМНС по Київській області підтвердили, що літак сів без пригод.
Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що на борту перебуває відомий російський співак Вітас, в МНС відповіли, що їм надходила така інформація, але "точно це не відомо".
Пасажири вилетять до Москви на іншому літаку.
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За добу це друга вимушена посадка літака рейсом на Москву.
Як повідомляв УНІАН, в літаку рейсом «Сімферополь - Москва», який вчора о восьмій вечора у зв'язку з нештатної ситуацією приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків», пасажирка народила дитину.