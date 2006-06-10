Звання чемпіона Європи виборюються близько десяти тисяч собак

У собачому Чемпіонаті Європи-2006, що відкрився у п`ятницю в Гельсінкі, беруть участь близько десяти тисяч собак, повідомили у фінській Спілці кінологів.

На чемпіонаті, що проходить під патронажем мера Гельсінкі, представлено близько 300 порід з 39 країн Європи. Більше за все на виставці, звичайно, фінських собак, а половина з більш як 4,2 тисяч іноземних учасників приїхали з Росії. З Швеції прибули 450 собак, з Естонії - 230, з Італії - 210, з Латвії - 150.

У програмі виставки - лекції про собак, демонстрація дресури та виучки, робота собак-професіоналів: поводирів, пастухів, митних, прикордонних та поліцейських собак і навіть собачі танці.

Судді виберуть кращого представника кожної породи, а за підсумками чемпіонату в неділю оголосять кращого з кращих - чемпіона Європи, який одержить титул "Best in Show".

РІА "Новости"