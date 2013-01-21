На Донеччині у власника Ниви під дулом пістолета відібрали авто
20:29, 21 січня 2013Разное
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У Донецькій області на автодорозі двоє зловмисників під загрозою зброї відібрали у чоловіка його автомобіль "ВАЗ - 2121 "Нива".
Чоловіку погрожували пістолетом
Про це УНІАН сьогодні повідомили у Головному управлінні МВС України у Донецькій області.
У повідомленні зазначається, що до Костянтинівського міськвідділу міліції звернувся 58-річний чоловік із заявою про те, що двоє невідомих на автодорозі "Костянтинівка - Красноармійськ" біля села Тарасівка Костянтинівського району під загрозою застосування предмету, схожого на пістолет, і мисливської рушниці заволоділи його автомобілем.
Працівниками карного розшуку були встановлені двоє підозрюваних, 65-ти і 41-го року, жителі Красноармійського району.
На даний час автомобіль вилучено, запобіжний захід для затриманих обирається.
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