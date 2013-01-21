На Донеччині у власника Ниви під дулом пістолета відібрали авто

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Головному управлінні МВС України у Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що до Костянтинівського міськвідділу міліції звернувся 58-річний чоловік із заявою про те, що двоє невідомих на автодорозі "Костянтинівка - Красноармійськ" біля села Тарасівка Костянтинівського району під загрозою застосування предмету, схожого на пістолет, і мисливської рушниці заволоділи його автомобілем.

Працівниками карного розшуку були встановлені двоє підозрюваних, 65-ти і 41-го року, жителі Красноармійського району.

На даний час автомобіль вилучено, запобіжний захід для затриманих обирається.