Автобус розчавив водія, впавши з домкрата

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ТУ ДСНС України в Херсонській області, селі Станіслав Білозерського району Херсонської області під час ремонту приватного автобуса транспортний засіб зрушив із місця, внаслідок чого під колеса потрапив і загинув 50-річний місцевий житель.

За фактом смерті людини проводиться розслідування.