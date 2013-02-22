Автобус розчавив водія, впавши з домкрата
06:45, 22 лютого 2013Разное
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У Херсонській області автобус під час ремонту впав із домкрата й роздавив водія на смерть.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ТУ ДСНС України в Херсонській області, селі Станіслав Білозерського району Херсонської області під час ремонту приватного автобуса транспортний засіб зрушив із місця, внаслідок чого під колеса потрапив і загинув 50-річний місцевий житель.
За фактом смерті людини проводиться розслідування.
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