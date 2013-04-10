В Одесі святкують річницю визволення (фото)

В Одесі відбулися урочистості з нагоди 69-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, на Алеї Слави - у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка - відбулося покладання вінків і квітів до пам'ятника Невідомому матросові. У пам'ять про загиблих моряків і затонулі військові кораблі в роки Великої Вітчизняної війни в акваторії одеської затоки спустили на воду вінки.

На площі 10 Квітня відбулося покладання вінків і квітів до Стели «Крила Перемоги». А на проспекті Шевченка колоною пройшли курсанти Мореплавного коледжу.

Як пояснили УНІАН в управлінні інформації міськради, в урочистостях беруть участь близько 400 військовослужбовців Одеського гарнізону.

У парку Перемоги відбувся святковий концерт для ветеранів.

Довідка УНІАН. Під час Великої Вітчизняної війни Одеський оборонний район боровся з переважаючими силами противника 73 дні, з 5 серпня до 16 жовтня 1941 року. 8 серпня в місті оголосили стан облоги, з 13 серпня Одеса була повністю блокована з суші.

У 1941-1944 рр. Одеса була окупована румунськими військами, на початку 1944 року через наступ Червоної армії в місто ввели німецькі війська, а румунську адміністрацію ліквідували. Під час окупації Одеси населення міста чинило активний опір загарбникам. За роки окупації тисячі мирних жителів Одеси були страчені.

У результаті запеклих боїв 10 квітня 1944 війська 3-го Українського фронту за сприяння сил Чорноморського флоту звільнили Одесу. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 грудня 1942 заснована медаль «За оборону Одеси», якою нагороджено понад 30 тисяч осіб. 14 воїнам присвоїли звання Героя Радянського Союзу, 57 - нагороджені орденом Леніна, понад 2100 - іншими орденами і медалями. У 1945 році Одеса в числі перших стала Містом-героєм.