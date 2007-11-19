Як стати другом Путіна – духовного лідера російської нації

Думка

Те, що Володимир Володимирович просто так не піде із влади, зрозуміло давно. І те, що не задовольниться почесним званням керівника правлячої партії “Єдина Росія” – теж. Не про нього це. Путіну б – монарший трон!

І от, немов на підтвердження цього, з’являється “народна ініціатива”, причому з’являється досить вчасно, коли ще залишається достатньо часу до президентських виборів.

Путіна вирішили канонізувати. Ні, не зробити святим, як це роблять християни. Але зробити з нього культового духовного лідера, як це роблять у багатьох мусульманських країнах.

Із такою пропозицією виступив – зовсім невипадковий вибір – депутат Абдул-Хакім Султигов. У публікації його авторства практично йдеться про можливість (необхідність?) зробити з Путіна такого собі Раша-баши. Він пише про те, що президентові всія Русі немає потреби порушувати Конституцію, балотуючись на третій термін. А можна просто зібрати Громадянський собор російської нації, що може визнати громадянина і патріота Путіна політичним і духовним лідером нації, який керуватиме всіма гілками влади...

І не треба ніяких референдумів на кшталт білоруського (пам’ятаєте анекдот про те, що на білоруському референдумі на підтримку Лукашенка в бюлетені під запитанням “чи не проти ви довічного президентства Алясандра Риговавіча?” стояли дві відповіді: "так, не проти" і "ні, не проти"?). Адже тут понаїдуть усілякі іноземні спостерігачі, казатимуть про недемократичність проведення референдуму...

Власне, альтернативний референдум росіяни вже проводять. На сайті www.zaputina.ru (“Акція на підтримку президента Росії”) проводиться Інтернет-голосування “Скажи: я за Путіна!”

На фоні національного прапора і патетично патріотичного фону стоїть напис: “Нас уже...”

Кількість голосів швидко зростає – за дві години спостереження було зібрано близько двох тисяч. А загальна кількість сягнула майже 52 тисячі. Цікаво, що в списку міст, котрі голосували за російського президента, є Харків (на момент перегляду – 134 голоси), Севастополь (113), Дніпропетровськ (97) і Київ (316).

А ще тут можна стати другом Путіна. Треба лише закачати на сайт своє фото. І також поглянути на російських “любих друзів” – почитати “верноподданіческіє” виступи відомих росіян. А також пограти в путінські шахи (“Путін-чесс”). Дещо специфічні, скажу, і шахи, і путінські правила.

Зрозуміло, що президент Росії завжди грав за своїми правилами і на своїй дошці. Тільки от, якщо в “Путін чесс” пересічний росіянин може отримати перемогу, то за межами Інтернету правила Путіна навряд чи дадуть таку можливість. Будь-кому.

Наталка Лущенко, Київ