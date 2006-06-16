До України привезли ікону, яка плаче кров`ю IV групи (фото)

Нічого надприродного поки не було. Але біснуваті кричать сильно, - признається один з священнослужителів Свято-Володимирського кафедрального собору. З вівторка храм відкритий з раннього ранку і до пізнього вечора. Помолитися і виклопотати благословення перед ликом Христа, що кровоточить, до Луганська приїжджають тисячі православних. Щоб торкнутися до дива, потрібно вистояти в черзі як мінімум півгодини.

Папір покрився струпами напередодні Великодня

Державінська ікона Спасителя, яка прибула в обласний центр на прохання митрополита Луганського і Старобельського Іоанникія, - явище справді унікальне. У історії православ`я ще не було випадку, щоб з скромного образу, віддрукованого на звичайному картоні, сочилася жива людська кров. Господиня дива - матінка Ангеліна (у миру Антоніна Іванівна Єфімова - мешканка села Державіно Бузулукського району Оренбургської області), повідала «Комсомолці», що таємничі дивні речі з іконами в її будинку відбувалися і раніше. До появи лику Спасителя у Єфімових мироточили не мало не багато 32 ікони. У 1999-ому замироточив і лик Христа.

А 5 квітня 2000 року, напередодні Великодня, у Велике середу, з ікони полилася кров

- Того ранку, - згадує матінка Ангеліна, - до мене приїхали паломники. Попросили дозволу помолитися і одержати миро. Поки йшла служба, я була на кухні. Внуків в школу збирала. А потім заходить батюшка і питає: «Ви це бачили?!» На обличчі і благословляючій правиці, а потім і на лобі образу Христа несподівано стали з`являтися дрібні плями червоної рідини. - Я спочатку не повірила. Говорю: «Може, фарба?» А потім налетіли мухи – пити кров. Дивна рідина поводилася як справжня кров: згущувалася, а потім перетворювалася на струпи. Поступово плями, трохи помітні спочатку, стали збільшуватися в розмірах, повільніше сохнути. Їх ставало все більше і більше. Звістка про це миттєво облетіла все Поволжя і Приуралля. Священнослужителі Самари негайно організували проведення відповідної біохімічної експертизи. Її результати підтвердили те, що здавалося неймовірним,: ікона дивним чином виділяє справжню людську кров! Гематологи навіть встановили групу крові – IV (аналогічна - на кровопідтьоках плащаниці Турину). З тих пір матінка Ангеліна з Державінською іконою Спасителя встигли об`їхати ледве не всі єпархії Росії і Білорусі. І скрізь до чудотворного образу прикладалося немало хворих. Зафіксовано безліч зцілень.

Комсомольська правда в Україні