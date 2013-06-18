Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді:

Венеціанська комісія - про референдум: зміни у Конституцію має вносити ВР

Венеціанська комісія вважає, що ухвалення конституційних змін на референдумі може завдати шкоди законності в Україні.

Венеціанська комісія: Закон про референдум не відповідає міжнародним стандартам

Венеціанська комісія вважає, що Закон «Про всеукраїнський референдум» не повністю відповідає міжнародним стандартам.

Яценюк передав Януковичу шість питань для завтрашньої розмови

Від фракції “Батьківщина” Президенту України передали для обговорення шість питань. Серед іншого на зустрічі з Януковичем Батьківщина спитає про звільнення Тимошенко

Пляжі під Києвом масово розпродають

Пляжі, що знаходяться в безпосередній близькості від Києва, почали масово виставляти на продаж.

Кличко до Януковича не піде - він пропонує «найкращий» варіант

Представники фракції “УДАР” завтра на зустріч з Президентом України Віктором Януковичем не підуть.

МЗС: Україна перегляне спецмита на автомобілі, якщо того вимагатиме ЄС

Україна готова піти на обговорення і перегляд спецмита на імпорт автомобілів, якщо це буде однією з умов підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Янукович і Лукашенко дали старт демаркації кордону

Президент України Віктор Янукович заявляє, що сьогодні було дано старт демаркації українсько-білоруського кордону.

Єфремов дав зрозуміти, що Венеціанська комісія йому не указ

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що до рекомендацій Венеціанській комісії треба прислухатися, але рішення народні депутати ухвалюватимуть в сесійному залі Верховної Ради.

Лукашенко: ми зустрічаємося з Януковичем без шуму, без пилу дуже часто

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає знаковим сьогоднішній візит до України.

Азаров каже, що німецький газ на 100 доларів дешевший за російський

Газ, який Україна купує у німецької RWE, обходиться на 100 доларів дешевше, ніж газ компанії "Газпром".

За побиття журналістів судитимуть чотирьох людей

За напад на Сніцарчук і Соделя судитимуть чотирьох осіб – заступник генпрокурора.