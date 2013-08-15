У Харкові запустили в серію український легкомоторний літак (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, політ літака типу ХАЗ-30, який розробили та зібрали на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, відбувся сьогодні, 15 серпня, в Харківському аероклубі імені В.С. Гризодубової ТСО України.

Можливості літального апарата ХАЗ-30 демонстрували курсанти 2 курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

У заході взяли участь заступник голови Харківської ОДА Ігор Шурма, генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолій М’ялиця, голова Центрального комітету Товариства сприяння обороні України Віктор Тимченко.

«Сьогодні на Харківщині відбувається знакова подія. Ми є свідками випуску літака вітчизняного виробництва. Вперше за роки незалежності нашої країни сконструйовано, зібрано і запущено в експлуатацію літальний апарат такого типу. А головне, курсанти отримають те, чого вони не мали. Тому що неможливо стати льотчиком, якщо ти наживо не тренуєшся на літаках. Сьогодні вони цю можливість отримають. Я щиро вітаю їх з цією подією і зичу їм безхмарного неба», - сказав Шурма.

За словами М’ялиці, літак багатофункціональний, має високі аеродинамічні показники, його максимальна швидкість польоту 200 км на годину. Усього підприємство випустило 10 таких літаків, 4 з них передали в експлуатацію Харківському університету Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба.

М’ялиця висловив переконання, що літак матиме попит на ринку літальних апаратів.