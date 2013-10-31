Математик створив онлайн-карту народжуваності та смертності у світі (відео)
12:18, 31 жовтня 2013Разное
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Бред Ліон, який має докторську ступінь у галузі математики, розробив візуальну карту світу, на якій у режимі онлайн з'являється інформація про народжуваність і смертність у всіх країнах
Вчені створили онлайн-карту народжуваності / Фото : live-connection.ru
За словами науковця, спочатку його просто цікавила картина народжень і смертей. Проте згодом він зацікавився створенням глобальної карти, яка б дозволила в реальному часі відслідковувати дані, повідомляє ТСН.
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За допомогою технологій, зокрема використання d3.js і JavaScript бібліотеки "Нью-Йорк Таймс", розробники змогли отримати потрібний результат.
Нагадаємо, сьогодні на Землі живе понад сім мільярдів людей, тоді як у 1950 році землян було всього 2,5 млрд. За оцінками Бюро перепису населення США, через 30 років на планеті мешкатиме вже 9 мільярдів осіб.
Онлайн-карту народжуваності та смертності можна переглянути тут.
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