Математик створив онлайн-карту народжуваності та смертності у світі (відео)

За словами науковця, спочатку його просто цікавила картина народжень і смертей. Проте згодом він зацікавився створенням глобальної карти, яка б дозволила в реальному часі відслідковувати дані, повідомляє ТСН.

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За допомогою технологій, зокрема використання d3.js і JavaScript бібліотеки "Нью-Йорк Таймс", розробники змогли отримати потрібний результат.

Нагадаємо, сьогодні на Землі живе понад сім мільярдів людей, тоді як у 1950 році землян було всього 2,5 млрд. За оцінками Бюро перепису населення США, через 30 років на планеті мешкатиме вже 9 мільярдів осіб.

Онлайн-карту народжуваності та смертності можна переглянути тут.