На Землі почалося останнє в році сонячне затемнення

Останнє в цьому році сонячне затемнення почалося на Землі - о 12.04 за київським часом місячна півтінь торкнулася Землі в західній півкулі, де почалася часткова фаза затемнення.

Як передає РІА Новости, нинішнє сонячне затемнення належить до рідкісного гібридному типу, за якого частина часу спостерігається повне, а частина - кільцеподібне затемнення. Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць опиняється на одній лінії з Сонцем і на земну поверхню падає місячна тінь. Ті , хто опиняється в цій тіні, бачить на небі чорний диск Місяця, оточений сяйвом сонячної корони. У деяких випадках Місяць через еліптичну форму її орбіти виявляється дещо далі від нашої планети, і стає дещо менше Сонця з точки зору спостерігача із Землі. Це кільцеподібне затемнення, при якому Місяць закриває диск Сонця не повністю, а так, що по краях видно яскраву сонячну "облямівку", що оточує темний місячний диск.

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Гібридним (або кільцеподібне - повним) називають затемнення, при якому вершина конуса місячної тіні перетинає земну поверхню, і тип затемнення змінюється з повного на кільцеподібний або назад. Як правило, вони починаються і закінчуються як кільцеподібні, а всередині є повними. Останній раз гібридне сонячне затемнення на Землі відбувалося в квітні 2005 року, а наступне відбудеться через 10 років - в 2023 році.

Тінь Місяця торкнеться Землі о 13.05 за київським часом в акваторії Атлантичного океану, приблизно за 1000 кілометрів від Флориди. Фаза кільцеподібного затемнення триватиме приблизно 15 секунд, після чого воно перейде в повну фазу і залишиться в ній до кінця затемнення. Місячна тінь пройде через океан і досягне берега Африки о 15.51, перетне Габон, Конго, Демократичну республіку Конго, Уганду, Кенію і південну Ефіопію. О 16.27 за київським часом закінчиться повна фаза затемнення, а о 17.28 - напівтіньова.

За ходом затемнення можна буде стежити в інтернеті, зокрема, веб -трансляцію організовує астрономічний сайт Slooh.com.