Реквієм по стадіону ”Арсенал”

Думка

Ця місцина дивом залишилася незайманою - у самісінькому центрі Києва, за кількасот метрів від арсенальської гармати і від Будинку Офіцерів. За металевим парканом важко дихає автомобільними легенями вулиця Грушевського, а всередині - важко повірити - тиша і спокій. Стадіон і залишки парку. Як і годиться, ранковий джоггінг фізкультурників із сусідніх будинків. На бігових дорожках обабіч поля вчителі фізвиховання клацають секундомірами, приймаючи заліки у старшокласників. На підтоптаному газоні тренуються дитячі футбольні команди, а на вихідних дзвінкий свисток рефері повідомляє всій окрузі, що розпочався черговий турнір.

Важко повірити, що така оаза збереглася в центрі міста. Це стадіон заводу "Арсенал", захований між вулицею Грушевського та Кловським узвозом. Захований настільки комфортно, що про його існування здебільшого знають жителі довколишніх будинків. Місце просто унікальне, щоби його окультурити, осучаснити, відновити, зробити його осердям здорового способу життя мікрорайону. Більше того - чи не ідеальний резервний газон чи поле для тренувань на Євро-2012.

Напевне, де-інде міська влада керувалася би саме такими міркуваннями - в Копенгагені, Більбао чи Денвері. До речі, про дива, які творить мер цього американського міста, у минулому - власник ресторануварто почитати. Скажімо, старий аеропорт у цьому місті ідеально слугував для розміщення там чергового моллу, однак натомість на його місці постане міський парк - чи не найоригінальніший у Штатах, із збереженою диспетчерською вежею посеред дерев.

Думка про те, що стадіон "Арсеналу" приречений, не може не ятрити душу, тим паче, що майстерня Бабушкіна примудрилася запланувати зовсім поруч - у дворі Будинку Офіцерів - черговий хмарочос. Не додає оптимізму і те, що в кількастах метрах від стадіону, на Кловському узвозі, - головний офіс Правекс-Банку, молоді і нахраписті менеджери якого керують нині Києвом, розпинаючи його і нарізуючи шмат за штатом.

Схоже, так воно і відбувається. Спочатку з`явилися геодезисти, потім - на вхідних воротах - лист-застереження про те, що вже є рішення сесії міськради про відведення цієї землі девелоперській компанії, а зовсім нещодавно газети обійшло зображення макету житлово-торгового-офісноло центру, який має постати на місці стадіону.

Не сьогодні-завтра заревуть бульдозери.

Прощай,стадіоне?

Ігор Шпак, Київ