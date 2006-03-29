Так хто ж врешті переміг?

Чим більше Янукович говорить про свою перемогу, тим очевиднішою стає його поразка.

Де ж та перемога? Навіть якщо до “регіоналів” приплюсувати комуністів, виходить 203 голоси. А помаранчевих – усіх разом – 247. Отже, у демократів – 55 відсотків, в опозиції – 45.

Про такі розклади українській демократії можна було тільки мріяти. Це ж значно краще, ніж якби більшість була в опозиції, або навпаки – опозиції не існувало взагалі, як у Грузії. Нечисленна перевага тільки стимулюватиме до гнучкості, компромісності та не даватиме можливості спати чи задирати носа.

Пам’ятаєте, кому належать слова: “Ми як сила, що перемогла на виборах, формуватимемо парламентську більшість і уряд”? І відповідь: “Більшості на виборах не набрала жодна сила. А парламентську більшість формує коаліція політичних сил”.

Це з діалогу Віктора Андрійовича (лідера “Нашої України” зразка 2002 р.) та Леоніда Даниловича на зустрічі з Президента з лідерами партій новообраної Верховної Ради навесні 2002 року.

Тоді влада вислизнула в Ющенка прямо з рук. Це саме відбувається з “переможцем” Януковичем.

Але головне в цій історії – її продовження. Врешті-решт Ющенко таки повернув “випущене”.

Промовисте застереження нинішній владі...