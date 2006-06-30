Заслужений Ковбасюк, або Чому Президент роздвоївся

Заступник голови Київської обласної адміністрації Юрій Ковбасюк став заслуженим економістом України. Це звання йому присвоїв своїм указом Президент України Віктор Ющенко. Факт не такий уже й сенсаційний. Але по-своєму парадоксальний.

Ющенко відзначив Ковбасюка “за вагомий внесок у... соціально-економічний розвиток України”.

А, як відомо, за місяць до цього той же Ющенко своїм указом звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Євгена Жовтяка. В Указі не містилось причин звільнення, але незадовго до цього Кабінет міністрів запропонував Президентові звільнити столичного губернатора за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку в Київській області”. Жовтяк з цим категорично не погоджувався, наполягаючи на тому, що жодного “погіршення” цих показників у області не було, а навпаки - область весь час покращувала їх, і за підсумками першого кварталу цього року вийшла на перше місце серед областей України. Жовтяка ніхто не спростував - і досі на сайті уряду висить це формулювання, не підтверджене жодним офіційним документом.

І ось тепер його заступника, який саме і відповідає за економічний розвиток, Президент удостоює звання заслуженого економіста.

Як кажуть у Одесі, тут одне з двох, або трьох. Або Ковбасюк разом з Жовтяком погіршували економіку на Київщині, якимось чином покращуючи її в масштабах “соціально-економічного розвитку України”. Або Ковбасюк покращував, а Жовтяк весь час велів йому погіршувати. Може, навіть таємно від Жовтяка покращував, а перед тим робив вигляд, що погіршує. Лише Президента Ковбасюк інформував правдиво, той усе знав і тепер таки нагородив його. Або ж третє: погіршення не було, було покращення, як і каже Жовтяк. Але занадто вже тепле та “хлібне” це місце – посада голови облдержадміністрації в столичній області. Тож треба було звільнити його для інших.

Калиниченко, м. Вишневе Київської області