ІТАР-ТАРС краде повідомлення УНІАН?

Проглядаючи вранці новини, помітила дивну річ. Учора увечері УНІАН передав ексклюзивне інтерв`ю з послом Росії в Україні Черномирдіним. А сьогодні вранці це ж інтерв`ю – слово в слово – передало російське інформагентство ІТАР-ТАРС як своє власне, і навіть автор вказаний – Михайло Мельник. Я провела маленьке «журналістське розслідування» (я тележурналістка, і мені важливе першоджерело – на кого я повинна зсилатися в передачі) і дізналася, що ніяких інтерв`ю для широкого кола преси пан посол не давав. Він був на прийомі в білоруському посольстві, присвяченому святу незалежності Білорусі, і розмовляв там тільки з кореспондентом УНІАН віч-на-віч. ІТАР-ТАРС за допомогою якогось Мельника просто поцупило інформацію. Ось повідомлення УНІАН і ІТАР-ТАРС дослівно.

УНІАН, 03.07.2006, 20:05:26

Черномирдін називає «дурницею» думки експертів про причетність Росії до дій Партії регіонів у ВР

Київ. 3 липня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН називає «дурницею» думки експертів про причетність Росії до дій Партії регіонів у Верховній Раді.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

«Це дурниця. При чому тут «регіони» і Росія», - сказав посол. За його словами, «Партія регіонів і ЯНУКОВИЧ – солідні люди. Вирішуйте внутрішні питання самі, і не треба вплутувати сюди Росію. Хто буде – з тим і працюватимемо». «Які вам потрібні ще слова і як вас можна в цьому переконати?», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Посол Росії в Україні ще раз підкреслив, що візит російського Президента Володимира ПУТІНА в Україну відбудеться тільки після остаточного формування складу владних структур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в приміщенні ВР повинен був розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Проте на круглий стіл не з`явився лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

На думку головного аналітика “Нашої України” Анатолія ЛУЦЕНКА, «те, що Партія регіонів за ніч змінила свої позиції стосовно проведення круглого столу, а також висунула новий ультиматум з 12 пунктів, є свідченням того, що “регіонали” не позбулися зовнішніх впливів". «Зараз вони є виконавцями сценарію дестабілізації в Україні, який вигідний, в першу чергу, Росії», - сказав експерт.

ІТАР-ТАРС, 04.07.2006,10.53

Черномирдін назвав дурницею твердження про причетність Росії до дій Партії регіонів у парламенті України КИЇВ, 4 липня. /Кор.ІТАР-ТАРС Михайло Мельник/. Посол Росії в Україні Віктор Черномирдін називає дурницею твердження експертів пропрезидентського блоку "Наша Україна" про причетність Росії до дій Партії регіонів і Віктора Януковича у Верховній Раді /парламенті/ України.

"Це дурниця. Причому тут "регіонали" і Росія?" - сказав посол сьогодні в бесіді з журналістами. За його словами, "Партія регіонів і Янукович - солідні люди. Вирішуйте внутрішні питання самі, і не треба вплутувати сюди Росію. Хто буде - з тим і працюватимемо, - підкреслив Черномирдін. - Які вам потрібні ще слова, і як вас можна в цьому переконати?"

Депутати від Партії регіонів, яка має в парламенті 186 місць з 450, блокують засідання Ради з 27 червня, протестуючи проти запропонованого в порушення законодавства пакетного голосування по кандидатурах на пости прем`єр-міністра і спікера.

Сьогодні очікується засідання погоджувальної ради фракцій за участю президента Віктора Ющенка для пошуку шляхів виходу з кризової ситуації, що створилася. Домовленість про проведення ради була досягнута напередодні між Віктором Януковичем і главою держави.

Ілона Вишинська, м. Київ