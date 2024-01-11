Doc Kyiv Fest оголошує про відкриття прийому заявок на пітчинг середньометражних глядацьких документальних фільмів на стадіях Development і Work in Progress.
До участі запрошуються продюсери та режисери середньометражних документальних фільмів з усього світу, що відповідають наступним критеріям:
Проєкти на стадії Development:
Тривалість фільму: 20-70 хвилин
Завершений перший драфт сценарію
Наявність режисера та продюсера
Виробництво України або у спільному виробництві з Україною
Проєкти на стадії Work in Progress:
Тривалість фільму: 20-70 хвилин
Готовий відзнятий матеріал або постпродакшн
Художня цінність та/або комерційний потенціал
Українське виробництво або у спільному виробництві з Україною
Презентація проєктів відбудеться в рамках Doc Kyiv Fest 2024, який пройде в Києві з 28 березня по 30 березня 2024 року.
Відібрані проєкти отримають можливість представити свої фільми перед професійним журі, до складу якого входять кінематографісти, продюсери, інвестори та фестивальні відбірники. Журі обере переможців у двох конкурсах, кожен з який отримає грошовий приз у розмірі 25 тисяч гривень.
Doc Kyiv Fest — щорічний міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно, що організовується Громадською Організацією "Кінофест", Одеським міжнародним кінофестивалем та медіакомпанією StarlightMedia.
Генеральний інформаційний партнер: ICTV2.
Медіапартнер — 1+1 media.
Заявки на участь у пітчингу приймаються до 2 лютого 2024 року.
Додаткову інформацію можна отримати на вебсайті фестивалю.
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