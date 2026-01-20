FW26-27: акредитацію відкрито

Ukrainian Fashion Week оголошує акредитацію для медіа, фотографів та інфлюенсерів
Акредитація на Ukrainian Fashion Week FW26–27, що відбудеться з 5 по 8 лютого 2026 року в Києві, триватиме з 15 по 30 січня.
Для отримання акредитації необхідно:
• заповнити форму акредитації за посиланням для представників медіа та інфлюенсерів;
• дочекатися підтвердження та інформації щодо отримання бейджів, яка буде надіслана на вказаний e-mail після завершення акредитації.
Умови акредитації:
• для друкованих та онлайн-медіа акредитація надається 1 журналісту та 1 фотографу;
• для представників телеканалів та інформаційних агентств склад групи узгоджується індивідуально;
• умови акредитації інфлюенсерів вказані у формі акредитації.
Обов’язковою умовою акредитації є публікація анонсу та пострелізу події.
Долучайтеся до висвітлення Ukrainian Fashion Week FW26–27 та станьте частиною ключових подій української модної індустрії цього сезону.