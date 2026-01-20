FW26-27: акредитацію відкрито

Ukrainian Fashion Week оголошує акредитацію для медіа, фотографів та інфлюенсерів

Акредитація на Ukrainian Fashion Week FW26–27, що відбудеться з 5 по 8 лютого 2026 року в Києві, триватиме з 15 по 30 січня.

Для отримання акредитації необхідно:

Відео дня

• заповнити форму акредитації за посиланням для представників медіа та інфлюенсерів;

• дочекатися підтвердження та інформації щодо отримання бейджів, яка буде надіслана на вказаний e-mail після завершення акредитації.

Умови акредитації:

• для друкованих та онлайн-медіа акредитація надається 1 журналісту та 1 фотографу;

• для представників телеканалів та інформаційних агентств склад групи узгоджується індивідуально;

• умови акредитації інфлюенсерів вказані у формі акредитації.

Обов’язковою умовою акредитації є публікація анонсу та пострелізу події.

Долучайтеся до висвітлення Ukrainian Fashion Week FW26–27 та станьте частиною ключових подій української модної індустрії цього сезону.