В понеділок, 18 березня, о 16:00 вийде другий випуск із циклу документальних програм "Під маскою пропаганди", в якому буде розкрито два прийоми пропаганди, до яких вдається путінізм, щоб маніпулювати людьми.

Переглянути перший випуск можна за посиланням.

Нагадаємо, "Під маскою пропаганди" - п’ятисерійний документальний проєкт в якому відомі українські психологи, політтехнологи та експерти пояснюють, що таке пропаганда, історію походження, які вона має методики та головні прийоми.

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Перший прийом називається "Гнилий оселедець". Мета цього методу – руйнування репутації. Пропагандисти беруть абсолютно хибне, бездоказове звинувачення та викликають бурхливе обговорення в суспільстві. Закидам бракує підтверджень, проте підозри та сумніви все одно поселяються у підсвідомості та відіграють деструктивну роль. Наприклад, "влада в Україні тотально корумпована та неефективна", "волонтерські фонди наживаються на війні", "в Україні мешкають одні нацисти та фашисти". Дискредитація легко "прилипає" до об’єкта інформаційної атаки та змушує вже його виправдовуватися. Так само легко, як сморід гнилого оселедця, лишається на тому, в кого його кинули.

Другий прийом "Велика брехня". Пропагандистами використовується максимально шокуюча, відверта та безсоромна брехня, яка проголошується з абсолютною впевненістю не залишаючи "зомбі-глядачу" вибору не повірити в це. Мета прийому - шокувати та залякати глядача. Найвідоміші приклади застосування прийому кремлівськими пропагандистами: "Україна сама готувала напад на рф", "українці — нацисти та язичники-сатаністи", "розіп’яли хлопчика у Слов’янську", або "Україна розробляє біологічну зброю та використовує для ураження нею птахів".

Подивитися документальний проєкт "Під маскою пропаганди" можна на каналі 2+2 щопонеділка о 16:00