Перший вікенд кінопоказів довгоочікуваної прем’єри проходить з аншлагами по всій країні. Українці в соцмережах запустили флешмоб, в якому, не стримуючи емоцій, діляться власними переживаннями після перегляду документальної стрічки. Партнери показу мережа кінотеатрів Multiplex та Monobank оголосили про додаткові благодійні покази 12 та 13 лютого, аби у кожного була змога переглянути хроніку сьогодення.

Всього за декілька днів команді режисера вдалося зібрати донатів на реабілітацію важкопоранених військових більше ніж півмільйона гривень. Збір коштів під гаслом "Зроби донат — врятуй життя захисника" триває.

9 лютого в ТРЦ "Гуллівер" відбулася урочиста прем’єра довгоочікуваного документального фільму Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга Доба". Підтримати відомого режисера прийшло близько 400 зіркових друзів та героїв фільму, які стали своєрідними амбасадорами, що нестимуть сенси та благодійну мету стрічки широкому загалу в Україні та за її межами. Серед гостей вечора, які відвідали прем’єру: Оля Полякова з донькою та продюсер Михайло Ясинський, Євген Філатов, Євген Хмара, Наталя Могилевська, Дмитро Гордон, ведуча "1+1 Україна" Неля Шовкопляс, Tayanna, Jerry Heil, гурт TVORCHI, режисер Іван Уривський, ROXOLANA, Євген Синельников, Андрій Бєдняков, Аня Трінчер, Даша Квіткова, Олексій Гончаренко, дизайнерський дует LUVI, Лілія Пустовіт, Олена та Дмитро Коляденко, KADNAY, Андрій Бєдняков, Вадим Лисиця та Максим Бородін, морпіх та захисник Азовсталі Сергій Волинський ("Волина"), Анатолій Анатоліч та Юла, Ольга Навроцька, ведучий "1+1 Україна" Тимур та Інна Мірошниченко, Нікіта Добринін, ведучий "Говорить вся країна" Олексій Суханов, Герман Нєнов та інші.

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Алан Бадоєв: "Коли в мене донька запитує "Як ти?", я завжди відповідаю, що все добре. Але є дещо важливе, що я хотів би їй згодом показати, те, чим я жив останні два роки. "Довга Доба" - це фільм-капсула часу і я маю надію, що багато людей у світі відчують те, що відчуваємо ми, українці, кожного дня. Це фільм не про війну, це стрічка про наших людей, про єднання, яке зробило нас тими, ким ми є на сьогоднішній день. Це факт про нашу справжню історію, яку ніхто й ніколи не має права переписати".

Максим Кривицький: "Довга доба" - це український проєкт, який матиме найбільше міжнародне поширення, адже нам важливо, аби українське слово, правда про Україну і те, що відбувається звучало голосніше на весь світ і про нас не забували. Після прем’єри в кінотеатрах, вже 24 лютого о 22:00 цей фільм можна буде побачити на телеканалі "1+1 Україна". Зараз нам треба говорити голосніше про себе і створювати контент, який буде викристалізовувати нашу націю і залишить нашим нащадкам розуміння, що ми все життя робили правильні кроки і наша країна здобула Перемогу у цій кривавій війні".

Олена Жук, героїня фільму: "Не запам’ятовуйте наших імен, хочемо, щоб ви запам’ятали й перейнялися нашими цінностями", - якось сказав мій чоловік Роман Жук. - Сьогодні мені нічого додати окрім вдячності команді за можливість транслювати ці цінності на широкий загал. Давайте пам’ятати, давайте змінюватись, давайте зростати разом".

Дмитро Лінько, військовий, герой фільму: "У нас з хлопцями накопичилося дуже багато відео з боїв, але той, що ви побачите сьогодні на екрані — один з найважчих. Для нас це додаткова пам’ять про тих братів, які загинули в тому бою. У кожного присутнього в цій залі є своя історія війни, вона переповнена трагізмом, але все ж таки хотілося, щоб в кінці ми наповнилися думкою про те, що заслуговуємо на перемогу. І такий фільм є поштовхом для світу згадати та ще раз нагадати, що для нас це життя і ми розраховуємо на їхню відповідь та допомогу.

24 лютого о 22:00 до другої річниці повномасштабного вторгнення відбудеться телевізійна трансляція фільму "Довга Доба" на каналі "1+1 Україна". А вже після українського прокату фільм розпочне свою міжнародну подорож, аби голоси кожного українця були почуті у всьому світі.