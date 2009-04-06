На Полтавщині виявили підпільне виробництво сира "Джіллі"

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Полтавської області виявили три підпільні цехи, де виготовляли сир "Джіллі", який в народі більше знають як "Сулугуні". Майже три тонни вилученого продукту експерти "Полтавастандартметрологія" визнали украй небезпечним для здоров`я людини. Про це повідомив начальник УБОЗ ДУМВС України в Полтавській області Олександр ПЛУЖНИК.

"Масштабність постачань цієї продукції вражає. Реалізовували сири не тільки на ринках Полтави і області, але і в Києві, Харкові, Запоріжжі і Чутові (Полтавської обл.), де і розташовувалися цехи з виробництва цього продукту. Повна антисанітарія, відсутність документів, які б дозволяли таку діяльність, а головне, небезпека даної продукції – це все те, що нам вдалося задокументувати. У даній справі фігурують чотири люди, всі вони представники вірменської національності, мешканці Чутівського району" – відзначив він.

За словами О.ПЛУЖНИКА, виробництво було розміщене у сільських помешканнях зі вкритими цвіллю стінами.

"Весь посуд і устаткування давно "не бачили" чистої ганчірки з хлором, а ящики, де знаходився вже готовий товар, стояли прямо на землі. Люди, які там працюють, були без гумових рукавичок. До того ж, у них немає медичних книжок, ні навіть офіційного оформлення на роботу", - додав він.

Убозівці затримали групу у той момент, коли порушники збиралися вивезти до Харкова 207 ящиків з сиром, як копченого, так і звичайного, без жодного натяку на дату виготовлення і на терміни зберігання. Реалізовували цей продукт по ціні 32 грн. за кг.

За словами начальника науково-дослідного випробувального центру харчової продукції "Полтавастандартметрології" Надії РЕМІЗОВОЇ, виявлені в сирі нітрозаміни і бензапірен - шкідливі і отруйні речовини, які негативно впливають на організм людини і приводять до його отруєння. Особливо небезпечні ці речовини для вагітних жінок, підлітків, а також дітей.

За попередньою інформацією, щодня у виявлених цехах виготовлялося до 5 т "Джіллі". У той же час, наразі з’ясовується, скільки сиру, виготовленого на даному підпільному виробництві, потрапило у торгові точки.