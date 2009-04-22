У Закарпатті майже 50% хліба не відповідає стандартам

У Закарпатті бракують майже 50% перевіреного хліба. Про це УНІАН повідомив начальник управління у справах захисту прав споживачів в Закарпатській області Віталій ТАНЧИНЕЦ.

За його словами, в I кварталі поточного року працівники управління перевірили 1,05 тонн хлібобулочних виробів, з яких забракували і зняли з реалізації 0,49 тонн, що складає 46,7% від перевіреної кількості.

Основними причинами бракування вже традиційно є реалізація хліба з відхиленням від встановленої маси.

Найбільше проблем в Закарпатті виникає з різаним хлібом. «Ми знімаємо з реалізації досить часто різаний хліб через те, що на ньому відсутнє маркування, нерідко на хлібобулочних виробах взагалі немає доступної інформації. І, що найприкріше, немає відомостей про дату виготовлення і терміни реалізації різаного хліба», - уточнив В.ТАНЧИНЕЦ.

Часто, за словами начальника управління, продають хліб з відхиленням від встановленої маси у супермаркетах Закарпатської області. Правда, весь цей хліб виготовлений приватними хлібопекарнями Ужгороду і Ужгородського району.