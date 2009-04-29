На Київщині створять "Парк Київська Русь"

На лівому березі річки Стугни e селі Копачин Обухівського району зведуть "Парк Київська Русь" з метою відтворити життя древнього Києва.

На 50-ти гектарах землі відновлять життя наших предків з п`ятого по дванадцяте століття. Тут будуть усі знакові будівлі тієї епохи - Десятинна церква, Палац Володимира, Ярославів двір. За словами організаторів, вони намагатимуться якомога точніше передати настрій тодішньої атмосфери. Кожен бажаючий зможе приміряти вбрання, скуштувати давньоруських страв, навчитися ремеслу та військовому мистецтву, взяти участь у традиційних іграх і забавах. Перших відвідувачів "Парк Київська Русь" зможе прийняти у 2012 році.