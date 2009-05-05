У Євпаторії «ожили» статуї

У Євпаторії на два дні “ожили” скульптури. Ось вже другий рік поспіль на початку травня у місті відбувається Чемпіонат живих статуй. Цьогоріч на змагання приїхали понад 70 артистів з різних країн. Це вдвічі більше, ніж зібрав схожий турнір в Аргентині, кажуть кримчани.

«У 2008 році у нас було 43 скульптури, цього року кількість «експонатів» збільшилася до 77-ми. Це своєрідний рекорд України, ми ним гордимося. Так, в Буенос-Айресі цього року пройшов чемпіонат, де вдалося зібрати 37 живих скульптур», – повідомив директор Євпаторійського міського центру дозвілля Віктор АРИХІН.

В Євпаторії представлено цілі епохи – від античності до сучасності. Серед створених акторами образів: царствені персони, ангели, музи, воїни, письменники, художники, літературні персонажі. Так, «ожили» імператор Нерон, князь Ярослав Мудрий, імператриця Катерина II, муза комедії Талія і муза трагедії Мельпомена, поет Олександр Пушкін і письменник Микола Гоголь, головний герой романів Ільфа та Петрова «Дванадцять стільців» і «Золоте теля» Остап Бендер і персонажі гоголівської повісті «Вій» - Хома Брут і панночка.

«У чемпіонаті беруть участь і міми, – зазначив В.АРИХІН. – Вони дуже прикрашають змагання, адже, якщо виставити тільки скульптури, буде, напевно, нудно».

1-го травня – під час відкриття курортного сезону в Євпаторії – живі статуї стояли в центрі, а сьогодні перфоманс відбувався у старій частині міста. «Пожвавити» статую міг будь-хто, хто кидав монету або купюру: актори здійснювали який-небудь рух, з ними можна було сфотографуватися. А ось говорити «статуям» заборонено.

Щоб накласти грим на тіло і обличчя акторам потрібне від 15-ти хвилин до години (і більш), а ось змивається фарба дуже легко.

Організатори відкритого Чемпіонату живих скульптур – влада Євпаторії і місцевий центр дозвілля.