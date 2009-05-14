“Київенерго” відновила постачання гарячої води 3 тис. споживачів

На період проведення планових гідравлічних випробувань теплових магістралей, які розпочалися 12 травня, компанія “Київенерго” знайшла технічну можливість поновити гаряче водопостачання 2 тис. 954 споживачам столиці.

Про це повідомляє прес-служба АК “Київенерго”.

Для відновлення гарячого водопостачання у будинках частини споживачів ТЕЦ-5 було підключено станцію теплопостачання №1. Це дозволило відновити гаряче водопостачання більш ніж половині споживачів тих районів Києва, які підключені до ТЕЦ-5, а це 2 тис. 40 житлових будинків, 115 лікувальних закладів, 70 дитячих садків, 68 шкіл, 661 відомство.

Загалом ТЕЦ-5 забезпечує гаряче водопостачання 5 тис. 224 споживачів житлових масивів Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

«Раніше забезпечення цих споживачів гарячою водою здійснювалося від ТЕЦ-5, яка наразі є відключеною з причини планового випробування мереж. Сьогодні нам вдалося домовитися про включення в роботу на цей час станції теплопостачання №1. Головна умова включення СТ-1 – забезпечення її природним газом - від ВАТ «Київгаз» - також вирішена», - прокоментував технічний директор АК «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

“Київенерго” нагадує, що згідно із затвердженим графіком випробувань теплових мереж на 2009 рік у період з 12 по 26 травня АК «Київенерго» заплановано проведення гідравлічних випробувань на міцність та щільність трубопроводів та їхніх елементів, а також всіх зварних та інших з’єднань тепломагістралей ТЕЦ-5 з відключенням споживачів Голосіївського, Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці. Випробування теплових мереж відбувається за встановленим графіком.

Про випадки виявлення пошкодження підземних трубопроводів з виникненням провалин та викидів води на поверхню слід повідомляти за телефонами: Святошинський район - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; Дарницький район - 566-13-48, 570-33-04; Голосіївський район (Теремки-1, Теремки-2, Деміївка) - 249-47-29, 529-88-75; Печерський, Голосіївський райони - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75.