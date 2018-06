У Європі високо оцінили якість сайтів авіакомпанії SAS

Єврокомісія дала високу оцінку інтернет-сайтам авіакомпанії SAS Scandinavian Airlines. Результати дослідження «прозорості» сайтів авіаперевізників виявили, що пасажири, що бронюють квитки на сайтах SAS, упевнені в надійному захисті своїх споживчих прав.

Після введення в 2005 році «Директиви про недобросовісну комерційну діяльність » (Unfair Commercial Practices Directive) і перегляду «Правил надання авіаційних послуг у Співтоваристві» (Rules for the operation of air services in the Community; відомих як «третій пакет»), спрямованих на підвищення захисту прав споживачів, Єврокомісія вирішила провести аудит веб-сайтів авіакомпаній і туристичних агентств, що пропонують продаж квитків через інтернет. Метою дослідження стала перевірка дотримання законодавства про захист прав споживачів. Спільно з представниками авіаційної галузі було розроблено 14 різносторонніх питань, які лягли в основу аналізу.

У рамках дослідження перевірялися такі параметри як включення податків і зборів у вартість квитків, ясне формулювання термінів і умов продажу, відсутність дискримінації з громадянства, місця мешкання, а також чітке позначення безпосадочних рейсів. Дослідження також враховувало наявність контактних даних авіакомпанії, повної інформації про аеропорти призначення та їх розташування.

SAS стала однією з 16 авіакомпаній, які повністю дотримують усі вимоги щодо захисту прав пасажирів. Про це було оголошено минулого тижня в Брюсселі під час представлення результатів дослідження.

«Ми раді результатам дослідження, які не тільки офіційно підтверджують високу якість нашої роботи, а й слугують визнанням зусиль авіакомпанії SAS, спрямованих на те, щоб зробити сайт компанії максимально функціональним і надійним для наших пасажирів, - відзначив Ларс Сандал Серенсен, старший віце-президент і комерційний директор SAS. - Ми раді, що ЄС високо оцінив нашу роботу у цьому напрямку».

У компанії SAS Scandinavian Airlines 30 веб-сайтів на 14 мовах. Інтернет-представництва дочірніх компаній Blue1 і Estonian Air також відповідають усім вимогам Європейського Союзу.

Оpenmarket.ru