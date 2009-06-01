Австрійські комп'ютерні ігри робитимуть у Києві

Австрійський розробник комп`ютерних ігор JoWooD Productions Software AG створює у Києві дочірню компанію, пишуть "Экономические известия". Їй доведеться конкурувати не тільки з місцевими компаніями, але і з тими, що уподобали нашу країну французами та німцями.

У III кварталі ц.р. має розпочати роботу українське дочірнє підприємство JoWooD. «Крок до України для нас логічний. У нас добрі контакти у Києві. Ми вже давно працюємо із Східною Європою, багато років. Метою присутності в Україні для нас є не тільки робота з її внутрішнім ринком, а й створення базису для розвитку в інших східноєвропейських країнах, аж до Росії. У нас у перспективі — розробка в Києві нових і існуючих продуктів. Але поки що ми усе це тільки обмірковуємо», - заявив менеджер з відносин з інвесторами JoWooD Пилип Брок. Він поки що не зміг уточнити попередній обсяг інвестицій в український ринок.

JoWooD — не перша компанія, яка заходить на наш ринок. «Це вже встигли зробити Ubisoft (Франція), Crytek (Німеччина), Frogwares (Франція), Monte Cristo (Франція) та ін. Для них цей ринок сприятливий», - повідомив Олег Яворський, керівник піар-вітділу компанії GSC Game World (творець «Козаков» і S.T.A.L.K.E.R.).

Зараз деякі фірми банкротують, на ринку з`являються вільні фахівці. Тому іноземцям дешевше працювати у нас. Вони створюють тут свої ігри й продають на захід. «Порівняно з Китаєм у нас персонал більш кваліфікований, але й дорожчий. Що є у західних компаній — це досвідчений менеджмент. А у вітчизняних структурах з цим традиційна проблема. Тому західні компанії набирають тут дешевший персонал, ставлять своїх менеджерів і розробляють продукти на експорт», - відзначає пан Яворський.

За його словами, багато розробників комп`ютерних ігор зараз також зазнають фінансові труднощі. В основному це пов`язано з тим, що роздрібні продавці ігрової продукції затягують платежі видавцям або взагалі не платять.

Втім, спад продажів не такий катастрофічний, як на інших ринках. Це частково пояснюється тим, що люди втрачають роботу і багато часу починають проводити удома за комп`ютером, комп`ютерними іграми. У 2008 р. річний оборот вітчизняного ринку комп`ютерних ігор оцінювався приблизно в $50-70 млн. «Зараз відбувся невеликий спад. Точний обсяг ринку складно оцінити зважаючи на відсутність належних служб, а також проблему піратства мультимедійної продукції», - уточнює керівник піар-вітділу GSC Game World.