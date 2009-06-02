«Оболонь» вивела на ринок нові слабоалкогольні напої (фото)

Компанія «Оболонь» у травні вивела на ринок нову серію преміальних слабоалкогольних напоїв «Icelife». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Icelife» випускається у жерстяних банках обсягом 0,5 л. У червні планується налив у банку 0,33 л. Вже зараз на ринку присутні два продукти серії – це «Icelife екстрім» (зі смаком енергетичного напою та натуральним екстрактом гуарани) та «Icelife лайм» (що містить спеціальний інгредієнт, який надає відчуття прохолоди). Окрім них на ринку скоро з’явиться і екзотичний «Icelife грейпфрут».

«Ринок слабоалкогольних напоїв для нас завжди був одним із пріоритетних напрямків розвитку, компанія «Оболонь» фактично започаткувала цей ринок. Крім того, ми сподіваємось, що випуск нових якісних коктейлів в банці зі стильним дизайном дасть змогу зміцнити наші позиції на ринку слабоалкогольних напоїв», - вважає начальник відділу маркетингу ринку напоїв Павло ШЕВЧУК.

Вміст етилового спирту у нових напоях 7% об. Орієнтовна ціна – від 7 грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. За підсумками 2008 року доля компанії «Оболонь» на ринку пива склала 30,3%.

До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора» та інші. Продукція компанії експортується у 33 країни світу та складає 75 % від загального українського експорту пива.

На ринку слабоалкогольних продуктів компанія «Оболонь» у 2008 році займала частку 34,9% (виробництво – 4,1 млн. дал.). Основні бренди: «Бренді-Кола», «Ром-Кола», «Джин-Тонік», «Махітос», «Текіза», серія «Джинів», «Icelife».