Верховна Рада врегулювала права членів кооперативів

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення зміни до Закону України „Про кооперацію” щодо набуття членами кооперативу права власності”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 326 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу – і розпоряджання квартирою, дачею, гаражем, іншою будівлею, спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.

Передбачено також, що у разі викупу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або приміщення член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.

Ці положення не застосовуються до об‘єктів права власності кооперативів, діяльність яких регулюється спеціальними законами.