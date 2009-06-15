Швидкісний трамвай у Києві їздитиме удвічі швидше

До Дня незалежності у Києві буде завершено перший етап реконструкції швидкісного трамвая. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Після реконструкції майже удвічі скоротиться час проїзду від станції Кільцева дорога до станції Старовокзальна - з 40 хвилин до 23, збільшиться і пропускна спроможність перевезення - з 12 тисяч до 20 тисяч пасажирів на час.

Крім того, завдяки впровадженню сучасних технологій підвищиться рівень шумозахисту. Після завершення повної реконструкції оновлені станції лінії швидкісного трамваю буде оснащено системами інформування пасажирів і турнікетами для зручності оплати проїзду.