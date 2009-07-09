Імпортні мобільні телефони необхідно реєструвати в базі УДЦР

Ввезення мобільних телефонів з-за кордону без дозволу не звільняє власників від реєстрації їхніх кодів IMEI в узагальненій базі даних автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДЦР.

За даними УДЦР, згідно з чинним законодавством, громадянин має право ввезти на територію України з-за кордону, без отримання в УДЦР дозволу на ввезення, два мобільні телефони. У цьому випадку, відповідно до митного законодавства України, при перетині митного кордону громадянин повинен заповнити митну декларацію, в якій у розділі „Випромінюючі пристрої” вказати тип мобільного телефону і його код IMEI.

Як повідомили в УДЦР, для внесення до узагальненої бази даних кодів IMEI імпортних мобільних телефонів, «громадянин повинен звернутися до УДЦР із заявою про внесення кодів IMEI цих телефонів до узагальненої бази даних із зазначенням кодів IMEI». До заяви також треба додати оригінал митної декларації, в якій записані мобільні телефони.

За даними УДЦР, заяву з доповненням або відправляють рекомендованим листом на адресу УДЦР (проспект Перемоги, 15-й км, м. Київ, Україна), або передають особисто в один з філіалів УДЦР, які розташовані в усіх обласних центрах.

«На підставі цих документів коди IMEI телефонів громадян будуть внесені до білого списку і обслуговуватимуться всіма операторами мобільного зв`язку», - наголошують у повідомленні.

Якщо в Україну ввозять більше ніж два мобільні телефони, то на їх ввезення, згідно із законодавством, необхідно отримати дозвіл УДЦР.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням НКРЗ “Про порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв” та положенням про ввезення в Україну таких пристроїв, з 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення і реалізація мобільних телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: білий список, чорний список і сірий список. У білий список заносять номери кодів мобільних телефонів, які дозволені до застосування в мережах операторів мобільного зв`язку. Це всі номери телефонів, які зареєстровані в мережах операторів до кінця вересня 2009 року або легально ввезені в Україну. У чорний список потрапляють номери мобільних телефонів, які не занесені в білий список або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). У сірий список входять номери телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Протягом трьох місяців телефони з цього списку переходять у білий або чорний список (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).

Довідка УНІАН. IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюють на заводі під час виготовлення телефону, він служить для його ідентифікації в мережі оператора.

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) від 05.02.2009 № 1339 „Про затвердження порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв” встановлені вимоги до пунктів реалізації мобільних телефонів. Пункти продажу повинні надати покупцеві можливість перевірити наявність телефону у загальному реєстрі.

Крім того, рішенням НКРЗ передбачено, що, починаючи з 31 липня цього року, оператори мобільного зв`язку здійснюватимуть підключення лише тих нових телефонів, коди IMEI яких зареєстровані в узагальненій базі даних УДЦР.