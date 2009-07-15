Чопські митники зупинили незаконне ввезення в Україну 509 автомобілів

Працівники Чопської митниці виявили факти незаконного ввезення до України 509 автомобілів і номерних агрегатів до них на суму 25 млн. 667 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, під час перевірки документів на вантажний мікроавтобус “Volkswagen” 2005 року випуску, яким за дорученням керував громадянин України, працівники митниці встановили, що вони – підроблені. За даним фактом інспектори Чопської митниці склали відповідний протокол і розпочали провадження за справою про порушення митних правил.

Відповідно до документів, відправником вказаного мікроавтобуса була фірма з Німеччини, а отримувачем – українське товариство з обмеженою відповідальністю. Під час проведення митної перевірки інспектори встановили, що на адресу зазначеного українського товариства через митний кордон України, окрім згаданого мікроавтобуса, було ввезено ще 508 сідельних тягачів, автобусів, легкових та вантажних автомобілів, мотоциклів, причепів і номерних агрегатів до них. При цьому митним органам України як підставу для переміщення були надані підроблені документи.

Чопська митниця порушила кримінальну справу за фактом незаконного переміщення зазначених транспортних засобів.