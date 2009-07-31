Мінекономіки пропонує збільшити термін відпустки без збереження зарплати
13:03, 31 липня 2009Права споживачів
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З 15 до 90 днів
Міністерство економіки України пропонує збільшити граничний термін надання відпустки без збереження заробітної плати за домовленістю сторін з 15 до 90 днів підряд.
Відповідні зміни до Кодексу законів про працю і закон України “Про відпустки” підготовлені фахівцями Мінекономіки. Законопроект розміщений на сайті міністерства для обговорення.
Також документ пропонує відмінити необхідність отримання медичного висновку у випадку надання матері, батьку, який виховує дитину без матері, особі, що всиновила абовузяла під опіку дитину, відпустки без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку.
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