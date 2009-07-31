Мінекономіки пропонує збільшити термін відпустки без збереження зарплати

Міністерство економіки України пропонує збільшити граничний термін надання відпустки без збереження заробітної плати за домовленістю сторін з 15 до 90 днів підряд.

Відповідні зміни до Кодексу законів про працю і закон України “Про відпустки” підготовлені фахівцями Мінекономіки. Законопроект розміщений на сайті міністерства для обговорення.

Також документ пропонує відмінити необхідність отримання медичного висновку у випадку надання матері, батьку, який виховує дитину без матері, особі, що всиновила абовузяла під опіку дитину, відпустки без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку.