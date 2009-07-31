Майже 18 тонн неякісного м’яса затримали податківці

16:13, 31 липня 2009
Права споживачів
0 0

28 липня під час проведення спільних оперативно-профілактичних заходів співробітниками Лівобережного міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Києві та Київській області та Головного відділу податкової міліції ДПІ у Дніпровському районі міста затримали вантажний автомобіль марки «Mercedes-benz Actros». Про це повідомляє прес-служба ДПА у Києві.

Вантажівка перевозила продукцію тваринного походження з Одеси до Києва без будь-яких документів, що підтверджують походження та якість товару, без інформації про власника. Податківці району оглянули автомобіль, в якому виявили неякісну м’ясну продукцію в картонних коробах з написом «свиная бескостная лопатка», виробництва Бразилія «Sadia» в кількості майже 18 тонн. Будь-які написи державною мовою на зазначених коробах були відсутні.

Документи, які підтверджують якість, власника та походження м’ясної продукції, відсутні. За попередніми підрахунками вартість вилученого склала понад 265 тисяч гривень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter