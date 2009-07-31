Майже 18 тонн неякісного м’яса затримали податківці

28 липня під час проведення спільних оперативно-профілактичних заходів співробітниками Лівобережного міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у Києві та Київській області та Головного відділу податкової міліції ДПІ у Дніпровському районі міста затримали вантажний автомобіль марки «Mercedes-benz Actros». Про це повідомляє прес-служба ДПА у Києві.

Вантажівка перевозила продукцію тваринного походження з Одеси до Києва без будь-яких документів, що підтверджують походження та якість товару, без інформації про власника. Податківці району оглянули автомобіль, в якому виявили неякісну м’ясну продукцію в картонних коробах з написом «свиная бескостная лопатка», виробництва Бразилія «Sadia» в кількості майже 18 тонн. Будь-які написи державною мовою на зазначених коробах були відсутні.

Документи, які підтверджують якість, власника та походження м’ясної продукції, відсутні. За попередніми підрахунками вартість вилученого склала понад 265 тисяч гривень.