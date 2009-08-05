Третина європейців ніколи не користувалася інтернетом

Згідно з даними дослідження про інтернет-активність жителів країн ЄС, третина громадян Євросоюзу ніколи не користувалася інтернетом.

У середньому кожен четвертий житель ніколи в житті не користувався комп`ютером.

Третина людей, що не користуються комп`ютерами та інтернетом, пояснює це відсутністю необхідності; майже чверть – тим, що не може дозволити собі розкіш використовувати нові технології.

За отриманими даними, найменш активні в інтернеті люди старше 65 років і безробітні.

З 2004 по 2008 рік кількість європейців, що регулярно користуються інтернетом, збільшилася на третину. Минулого року доступ до всесвітньої павутини мали 56% жителів країн ЄС.

73% людей віком від 16 до 24 років користуються інтернетом щодня.

Але, хоча люди цієї вікової групи є активними користувачами, і викачують великі об`єми інформації з мережі, вони не готові за неї платити.

33% молоді не хоче віддавати свої гроші за музику та фільми, що скачують з інтернету.

ВВС