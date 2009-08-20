Німці не люблять позичати гроші

Кожен третій німець принципово не позичає грошей, навіть друзям. Такі результати опитування, проведеного соціологічним інститутом "Форза" на замовлення фірми "Комдирект" – дочірньої компанії "Коммерцбанку". Більшість опитаних – 85% – живуть за принципом: "Брат братом, сват сватом, а гроші не рідня". Коли вже німці позичають гроші, то дві третини опитаних беруть у позичальника розписку. Лише 30% довіряють друзям і знайомим у фінансових питаннях повністю.

Загалом, німці готові позичати, але висувають умови. Якщо гроші потрібні на лікування чи послуги адвоката, то будь ласка. Натомість, борги за азартні ігри, гроші на подорожі, чи пластичні операції – тут готовність до фінансової допомоги є лише в небагатьох.

Інше опитування, проведене раніше на замовлення журналу "Апотекен умшау", підтвердило стереотип про німецьку заощадливість. Більше двох третин каже, що намагаються не витрачати гроші. Якщо ж треба купити щось дуже дороге, наприклад, машину, квартиру чи будинок, понад 67% опитаних сказали, що відразу починають заощаджувати. Шестеро з десяти опитаних бундесбюргерів кажуть, що відклали певну суму, аби мати "відчуття безпеки". Але попри всю заощадливість, час від часу більшість німців (84 %) дозволяє собі купити щось "для душі".

“Німецька хвиля”