Проїзд у львівських маршрутках подорожчав на 25 коп.

З 22 серпня львів’яни платять на 25 копійок більше за проїзд у маршрутних таксі, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, новий тариф на проїзд у маршрутках, які працюють в режимі “експрес”, становить 1,75 грн. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради 21 серпня. Підняття тарифу пояснюють зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та розміру мінімальної заробітної плати.

Проїзд у міському електротранспорті залишається незмінним – 1 гривня. Влада обіцяє не переглядати цей тариф найближчим часом.

«Я розумію що це забагато - платити 3,5 грн., щоб поїхати на роботу і з роботи. Але ми не можемо не прийняти такого рішення і зупинити рух маршруток», - заявив перший заступник міського голови Львова Олег СИНЮТКА.

До 22 серпня плата за проїзд у львівських маршрутках становила 1 грн. 50 коп.