Школярі Києва мають пройти обов’язковий медогляд

Школярі Києва до 1 жовтня зобов’язані пройти обов’язковий медичний огляд.

Як пояснили УНІАН в управлінні освіти Дарницької районної державної адміністрації, наказ про обов’язкове проходження медичного огляду учнями навчальних закладів видало Головне управління освіти й науки КДМА, і пов’язано це з тим, що в Україні були випадки, коли діти помирали в школі на уроках фізкультури.

В управлінні пояснили, що такі обстеження не є чимось новим, оскільки відповідне рішення про їхнє проведення уряд ухвалив багато років тому, “але оскільки не вистачало педіатрів, то й на обов’язковості не акцентувалася увага”.

Депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії з питань освіти і науки Олексій ДАВИДЕНКО розкритикував організацію самого процесу обстеження школярів.

“Рішення управління освіти (про обов’язкове обстеження школярів) було абсолютно дилетантське й ухвалене тільки для того, щоб врятувати свою шкуру в разі якогось трагічного випадку. Мовляв, ми документ видали і ніякої вини за нами нема”, - переконаний він.

За словами О.ДАВИДЕНКА, потрібна координація двох профільних управлінь КМДА. Найдоцільніше, вважає він, організувати обстеження дітей у школах, як це, до речі, робилося в радянські часи, але для реалізації такої ідеї, як завжди, з’ясувалося, що немає коштів, і всі проблеми було перекладено на плечі батьків. О.ДАВИДЕНКО уточнив, що міська влада зобов’язала пройти обстеження не до 1 вересня, як кажуть у деяких школах, а до 1 жовтня.

“Якщо у якійсь школі 1 вересня відмовляться приймати дитину без довідки про обстеження, то необхідно звернутися за телефоном 279-67-67 у постійну комісію Київради з питань освіти, і ми будемо з райвно з’ясовувати усі ці питання”, – зазначив депутат.

Він також додав, що його комісія ініціюватиме перенесення кінцевого терміну проходження обстеження на 1 листопада. На його думку, обстеження і справді мають бути обов’язковими, особливо у Києві, де захворюваність дітей є досить високою, але “не потрібно робити з цього профанацію”. За словами О.ДАВИДЕНКА, нинішня процедура обстеження заперечує саму його суть.

“Про яку якість може йтися, коли 50 осіб у черзі, а лікарі не знають, на яку стінку лізти”, – сказав депутат Київради.