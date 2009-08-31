У Вінниці відкрили супермаркет побутової техніки "VICOTEC"

У Вінниці відкрили другий супермаркет побутової техніки "VICOTEC".

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням компанії, торгова площа нового магазину складає 1,2 тис. кв.м.

Всього в Україні вже відкрили 44 магазини.

У планах компанії розширення торгової мережі. У 2009 році ЗАТ "Світ електроніки" запланувало відкриття 5 нових магазинів.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Світ електроніки" зареєстровано в Києві в 2001 році. ЗАТ "Світ електроніки" входить до Групи компаній "VICOTEC", яка здійснює торгівлю електропобутовою технікою і побутовою електронікою через мережу магазинів "VICOTEC".

За підсумками 2008 року чистий прибуток товариства зріс більш ніж у 2 рази, або на 326 тис. грн. – до 639 тис. грн., чистий дохід зріс на 20%, або на 73,5 млн. грн., в порівнянні з 2007 роком - до 441,2 млн. грн.