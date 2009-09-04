У Херсоні 200 приватних будинків залишилися без води
10:55, 04 вересня 2009Права споживачів
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Через аварію на водогонах
У Херсоні 200 приватних будинків через аварію на водогонах залишилися без водопостачання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської ОДА, в Дніпровському районі через порив магістралі без водопостачання залишилися 160 приватних дворів. Також через аналогічну причину в Суворовському районі обласного центру ще 40 дворів без водопостачання.
Аварійні бригади Херсонського міськводоканалу обіцють відновити водопостачання сьогодні.
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