Завтра у Львові відкриють 16-й Міжнародний форум видавців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

У рамках поїздки Президент разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО візьме участь в офіційному відкритті 16-го Міжнародного форуму видавців та проведе зустріч з інтелігенцією Львівщини.

Планується, що В.ЮЩЕНКО виступить на церемонії урочистого відкриття форуму видавців у приміщенні Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької.

16-й Міжнародний форум видавців відбудеться з 10 по 13 вересня у львівському Палаці мистецтв.