Завтра у Львові відкриють 16-й Міжнародний форум видавців
16:10, 09 вересня 2009Права споживачів
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Завітає президент
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
У рамках поїздки Президент разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО візьме участь в офіційному відкритті 16-го Міжнародного форуму видавців та проведе зустріч з інтелігенцією Львівщини.
Планується, що В.ЮЩЕНКО виступить на церемонії урочистого відкриття форуму видавців у приміщенні Львівського національного театру опери і балету ім. Соломії Крушельницької.
16-й Міжнародний форум видавців відбудеться з 10 по 13 вересня у львівському Палаці мистецтв.
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