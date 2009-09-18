Європейці дедалі менше подорожують

Відпустка – це подорож. Втім, для багатьох європейців це твердження більше не відповідає дійсності. Із таким висновком презентував результати свого дослідження фонд BAT. Лише третина громадян європейських країн були готові протягом останнього року витратити гроші, як мінімум, на 5-денну поїздку. Ще 2004 року таких було 41%.

«Багато людей стали надто невпевненими в усьому і просто не знають, як розвиватиметься економічна ситуація в майбутньому, - каже експерт з питань туризму фонду Ульріх РАЙНГАРД. – Як наслідок, багато хто проводить найкращі тижні року вдома».

Така заощадливість стосується не лише туризму. Дедалі менше мешканців європейських країн витрачають гроші й на відвідини культурних заходів. Наприклад, лише кожен п’ятий хоча б раз сходив за останній рік до театру та ще менше – кожен сьомий – відвідали концерт, музей або парк дозвілля. Така ж тенденція спостерігається і щодо походів у кінотеатр, поїздок на природу та відвідування спортзалів. Натомість європейці залюбки купують DVD- і CD-диски, журнали та книжки.

«Людина не знає, скільки вона собі поки ще може дозволити витратити, і тому обирає в кризовий час більш доступні пропозиції для домашнього відпочинку», - пояснює поведінку людей У.РАЙНГАРД.

Та є речі, від яких більшість європейців поки що не готова відмовитися. А саме – мобільний зв’язок та місця громадського харчування. До своїх пріоритетів ці дві категорії віднесли трохи більше половини опитаних. Загалом дослідження охопило більше 12 тисяч респондентів віком від 14 років з десяти європейських країн: Німеччини, Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії, Австрії, Польщі, Росії, Іспанії та Швейцарії.

Подібного страху перед завтрашнім днем серед європейців, за словами У.РАЙНГАРДА, не спостерігалося вже давно. Як мінімум, від часів нафтової кризи 1970-х років.

“Німецька хвиля”