Скорочення заробітної плати в Україні становитиме 10%

Середньорічне реальне скорочення заробітної плати в Україні в 2009 році становитиме 10%.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

За його словами, скорочення зарплати у серпні ц.р. порівняно з попереднім місяцем було пов`язане із сезонними чинниками, зосередженими переважно в галузях сільського господарства та освіти.

Як повідомив економіст, у номінальному вираженні зарплати у серпні скоротилися на 4,4% у місячному вимірюванні, але зросли на 2,5% у річному. У реальному вираженні зарплати скоротилися на 11,3% (р/р) у серпні і на 10,3% за вісім місяців цього року, зазначив О.БЛИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, середня заробітна плата в Україні в серпні 2009 року зменшилася на 89 грн., порівняно з липнем ц.р., і на 1 вересня становила 1 919 грн.

У Києві середня зарплата у серпні, порівняно з липнем, знизилася на 194 грн. – до 3 126 грн., у Київській області – на 95 грн. - до 2 009 грн., у Донецькій області – на 60 грн. - до 2 136 грн., у Дніпропетровській області – на 62 грн. - до 2 003 грн.

У січні-серпні 2009 року середня зарплата в Україні становила 1 849 грн., зокрема, у Києві – 3 082 грн., у Київській області – 1 929 грн., у Донецькій області – 2 043 грн., у Дніпропетровській області – 1 900 грн.