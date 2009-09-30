Уряд обіцяє підвищити зарплату бібліотекарям на 50%

Уряд має намір з 1 жовтня на 50% підвищити зарплату бібліотекарям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Є такі категорії людей у країні, до яких належать працівники бібліотечної сфери, яких необхідно підтримати невідкладно. Ми порадилися, і ухвалили рішення з 1 жовтня всім працівникам бібліотек підвищити заробітну плату на 50%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр-міністр повідомила, що з 1 січня 2010 року працівникам бібліотек виплачуватимуть матеріальну допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки. За її словами, на ці цілі в проекті державного бюджету на 2010 рік передбачено 239 млн. грн.