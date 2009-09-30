Україна тимчасово заборонила ввезення свиней із Північної Ірландії

Україна тимчасово заборонила ввезення свиней і продукції з них із Північної Ірландії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Наголошують, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро зареєстровано захворювання свиней на грип A/H1N1 (2009) на адміністративній території Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

«Керуючись ст. 51 Закону України "Про безпеку та якість харчових продуктів", розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України тимчасово заборонено від 29 вересня 2009 р. ввезення в Україну з Північної Ірландії свиней, продуктів і сировини з них», - йдеться в повідомленні.