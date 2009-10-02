У Тернополі не вийшли на маршрути 25% автобусів

У Тернополі сьогодні не вийшли на маршрути 25% автобусів.

Як пояснив кореспонденту УНІАН голова Асоціації перевізників Тернополя Іван ЗАДОРОЖНИЙ, така акція непокори проведена на знак протесту проти того, що мерія не хотіла пролонговувати частині первізників угоди.

«У 2005 році перевізники, які виграли конкурс, взяли кредити і закупили нові автобуси, і в договорі було передбачено, що вони щороку мають право на пролонгацію, якщо дотримувалися умов угоди. Цього ж року нам запропонували участь у новому конкурсі, причому мова вже йшла про зміну маршрутної мережі, що, у свою чергу, призвело б до зменшення пасажиропотоку, а також зменшення кількості маршрутів, внаслідок чого окремі перевізники могли зазнати збитків», - зауважив І.ЗАДОРОЖНИЙ.

Сьогодні о 8.00 на маршрути не вийшли понад 50 автобусів із 226, які щоденно виходять на маршрут. 10 автобусів приїхали під стіни мерії, де відбувалася сесія міської ради, інші стояли біля дамби, у центрі міста, створюючи незручності на дорогах.

Близько 11.30 на сесії міськради прийняли рішення про пролонгацію угод, термін яких завершується 30 листопада 2009 року, до 30 листопада 2010 року. Водночас, передбачено, що у серпні 2010 року відбудеться новий конкурс.

Також у прийнятому рішенні задекларовано, що наступного тижня мерія і перевізники укладуть соціальний договір, у якому буде передбачено, що якщо не буде різких стрибків на пальне, перевізники не підніматимуть тарифи, також вони повинні забезпечити культуру обслуговування пасажирів.

Після прийняття цього рішення автобуси вирушили на маршрути.

За даними І.ЗАДОРОЖНОГО, у Тернополі послуги з перевезення пасажирів надають 7 юридичних і 64 фізичних осіб.

Керівник прес-служби мерії Олег УДИЧ повідомив, що міська влада розцінює сьогоднішню акцію перевізників як страйк, проведений без жодних попереджень та узгоджень.

«28 вересня міський голова зустрівся з перевізниками і домовився, що впродовж двох тижнів вивчить питання можливості пролонгації угод. Нинішню ж акцію ми розцінюємо як порушення базової угоди, і до її учасників будуть вжиті заходи. Адже, якби нас попередили, то була б можливість направити на маршрути 60 автобусів з резерву, аби не створювати незручності тернополянам через тих, хто на маршрути не вийшов», - сказав О.УДИЧ.