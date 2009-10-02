На Луганщині викрили підпільний тютюновий завод

У Новоайдарському районі Луганської області працівники міліції викрили підпільне тютюнове підприємство.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, керував підпільним заводом 50-річний місцевий житель.

У підземному сховищі для зберігання зерна було налагоджено дві автоматизовані лінії з виробництва сигарет. Тут працівники міліції вилучили 10 тонн тютюну, 6 тонн паперу, 3 тонни клею, заготовки для пачок і блоків сигарет відомих марок, 10 тонн фольги і пакувальної рідини, підакцизні марки.

Робітники підпільного підприємства працювали за сучасними верстатами китайського виробництва, а цехи були оснащені потужною вентиляцію.

“Бійці спецпідрозділу «Сокіл» УБОЗу Луганської області проникли до приміщення, знайшли людину, яка начебто орендує це приміщення, але коли демонтували фальшиву стіну і викрили нелегальне виробництво, цей громадянин відмовився від своїх слів, - повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який саме перебував з робочою поїздкою на Луганщині. – Це виробництво – суттєвий збиток для бюджету, і я так підозрюю, що одним цехом тут не обійдемося”.

На момент затримання на підприємстві працювало 20 осіб. Вони дають свідчення про протиправну діяльність тютюнового заводу. Тривають інші слідчі дії.