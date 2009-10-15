Більше половини української гречки опиниться за кордоном

Через вигідну курсову різницю валют більше половини української гречки нового врожаю опиниться за кордоном, пише тижневик «Коментарі:».

«Експортні поставки гречки в нашій компанії становлять близько 70% від усього її виробництва. В інших - подібна ситуація», - розповідає заступник комерційного директора ТОВ “Сквирський комбінат хлібопродуктів” Олександр СОПІЖЕНКО. Особливо багато експортерів сконцентровано в східних областях: Луганській, Донецькій і Харківській. Основними імпортерами цього продукту є Росія, Грузія, Вірменія, Туркменістан, Молдова та деякі країни далекого зарубіжжя - Ізраїль, Хорватія, США.

Водночас, як пише видання, гречки цього разу в Україні виростили менше, ніж торік. За оцінками керівника аналітичного департаменту «Консалтингового агентства «ААА» Марії КОЛЕСНИК, очікуваний обсяг урожаю гречки складе близько 240 тис. тонн, що майже на 15% нижче, порівняно з 2008 роком. А на думку фахівців ТОВ «Рідний продукт», врожай поточного року буде майже на 100 тис. тонн менше торішнього - всього близько 200 тис. тонн. Попри те, переконаний гендиректор «Рідного продукту» Андрій РУДЕНКО, вітчизняний виробник більше зацікавлений в експортуванні зібраного врожаю, ніж у його продажу на внутрішньому ринку.

Річ у тім, що на українському ринку спостерігається серйозна диспропорція між цінами на сировину (гречку) і на готову продукцію (гречану крупу), що зводить до мінімуму рентабельність виробництва. Якщо в минулі роки різниця між цінами на сировину й продукт відрізнялася удвічі (восени 2008 року виробники закуповували гречку по 1700–1800 грн./т і продавали крупу по 3,6 грн./кг), то зараз ситуація змінилася. Незважаючи на збільшення закупівельних цін на гречку до 1900–2000 грн./т, підвищення цін на гречку до рівня 3,9–4 грн./кг, як того очікували оператори, не відбулося. Навпаки, цієї осені ціни на крупу «відповзли» вниз, навіть порівняно з торішніми, - до 3,4–3,5 грн./кг. Певною мірою на їхнє стримування впливає державне цінове регулювання на соціально значимі товари, до яких належить гречка. Напередодні виборів влада не зацікавлена в зростанні цін на цей «стратегічно важливий продукт». Крім того, ціни також утримують дрібні виробники, які прагнучи «увійти в ринок», практично відкрито демпінгують, відзначають «Коментарі:».

З огляду на ці фактори, українські компанії не виключають, що їм зрештою доведеться вдатися до імпорту гречаної крупи. Борошномоли ж побоюються, що після вивезення більшої частини гречки за межі України на початку наступного року ціни на сировину на внутрішньому ринку підстрибнуть.