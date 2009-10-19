У Сумах відкрили два нові супермаркети «Еко-маркет»

У неділю, 18 жовтня, в Сумах відбулося святкове відкриття двох супермаркетів мережі «Еко-маркет». Їх торгові площі складають 1 256 кв. м і 400 кв. м.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у Сумах мережа «Еко-маркет» працює з 2003 року, і з двома новими магазинами нараховує вже 9 супермаркетів.

У день святкового відкриття покупці отримували в нових магазинах подарунки, для них проводили шоу-програми, конкурси для дітей.

Довідка УНІАН. Мережа «Еко-маркет» входить до складу ТОВ «ЕКО» і налічує 69 супермаркетів у 24 містах України.